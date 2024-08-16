За рік роботи морського коридору Україна експортувала понад 64 мільйони тонн продукції. Причому майже 44 мільйони тонн — це зернові.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Понад 2 300 кораблів експортували українські вантажі до 46 країн світу. Це вдалось завдяки успіхам Сил оборони України в Чорному морі, відновленню української портової інфраструктури та страхуванню воєнних ризиків для торгових суден, яке Україна впровадила разом з міжнародними страховими компаніями.

Завдяки морському коридору українські експортери змогли наростити фізичні обсяги продажу своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року — це дозволило вийти на довоєнні показники експорту, зазначив премʼєр України Денис Шмигаль.

З 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти «Великої Одеси», розпочав роботу в цілодобовому режимі. Це збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

Тимчасовий морський шлях організували в серпні 2023-го, після того як Росія почала блокувати кораблі, які ходили «зерновим коридором». Після систематичних порушень з боку Росії Україна організувала альтернативний шлях, що отримав назву «Український коридор».

Саме 16 серпня минулого року перше заблоковане судно JOSEPH SHULTE скористалося українським морським коридором. Його перевага в тому, що цим шляхом можна транспортувати не тільки аграрну продукцію, але й інші товари. До того ж Україна самостійно контролює ситуацію з експортом, що є одним з найголовніших чинників економічного відновлення.