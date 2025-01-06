Держсекретар США Блінкен вважає позицію України на Курщині важливою для переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що позиція України в Курській області Росії критично важлива для будь-яких майбутніх переговорів.

Про це передає Agence France Presse.

За словами Блінкена, Адміністрація президента США Джо Байдена хоче переконатися, що «Україна має найсильнішу карту, яку можна зіграти».

«Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в наступному році», — зазначив Блінкен журналістам у Сеулі.

Ці слова пролунали на тлі повідомлень про нібито контрнаступ українських військових у Курській області.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 5 січня, українські бійці відбили на Курському напрямку 47 атак російської армії. Росіяни також завдавали ударів керованими авіаційними бомбами і вели артилерійські обстріли.

Курська операція почалася в серпні 2024 року. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за цей час росіяни втратили 38 тисяч військових убитими та пораненими та понад тисячу одиниць військової техніки.

Для відбиття українського наступу Росія залучила військових із Північної Кореї. Наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський казав, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені через бойові дії.