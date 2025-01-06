У США оголосили переможців премії «Золотий глобус»

У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Бруталіст».

Ппро це йдеться на сайті премії.

Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.

Фільми

Найкращий драматичний фільм — «Бруталіст».

Найкраща комедія або мюзикл — «Емілія Перес».

Найкращий фільм іноземною мовою — «Емілія Перес».

Найкращий анімаційний фільм — «Потік».

Найкращий режисер — Брейді Корбет за фільм «Бруталіст».

Найкращий сценарій — «Конклав» (сценарист Пітер Строхані).

Найкращий актор драматичного фільму — Едріан Броуді за роль у «Бруталіст».

Найкраща акторка драматичного фільму — Фернанда Торрес за роль у стрічці «Я досі тут».

Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу — Себастіан Стен за роль у стрічці «Інша людина».

Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі — Демі Мур за роль у стрічці «Субстанція».

Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль».

Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес».

Найкраща музика — Трент Резнор, Аттікус Росс ( «Суперники»).

Найкраща пісня — El Mal ( фільм «Емілія Перес»).

Серіали

Найкращий драматичний серіал — «Шьоґун».

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення — «Оленя».

Найкращий мюзикл або комедія — «Хитрощі».

Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада («Шьоґун»).

Найкраща акторка в драматичному серіалі — Анна Савай («Шьоґун»).

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення — Колін Фаррелл («Пінгвін»).

Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення — Джоді Фостер («Справжній детектив»).

Найкращий актор другого плану в серіалі — Асано Таданобу («Шьоґун»).

Найкраща акторка другого плану в серіалі — Джессіка Ганнінг («Оленя»).

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії — Джеремі Аллен Вайт ( «Ведмідь»).

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії — Джин Смарт («Хитрощі»).

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні — Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady).

За кінематографічні та касові досягнення — «Wicked: Чародійка».