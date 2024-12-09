Премія «Золотий глобус» 2025 року — організатори оголосили номінантів

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 82-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня, її транслюватимуть на телеканалах CBS та Paramount+.

Про це повідомляє CNN.

Лідером 2025 року за кількістю номінацій став мюзикл «Емілія Перес» — він отримав 10 номінацій. Премію можуть присудити також суперзіркам Nickelodeon і Disney Аріані Гранде і Селені Гомес.

Памелу Андерсон можуть визнати найкращою акторкою року в драматичній категорії за роль у фільмі «Остання танцівниця». Останнім часом фанати Андерсон закликали більше поважати її акторську кар’єру, попри об’єктивізацію в ранні роки.

Найкращий фільм — мюзикл або комедія

«Анора»

«Суперники»

«Емілія Перес»

«Справжній біль»

«Субстанція»

«Чародійка»

Найкраща драма

«Бруталіст»

«Повна невідомість»

«Конклав»

«Дюна: Частина друга»

«Нікелеві хлопці»

«5 вересня»

Найкращий неангломовний фільм

«Все, що ми уявляємо як світло»

«Емілія Перес»

«Дівчина з голкою»

«Я все ще тут»

«Зерно священної смокви»

«Вермільйо»

Найкращий сценарій

«Емілія Перес»;

«Анора»;

«Бруталіст»;

«Справжній біль»;

«Субстанція»;

«Конклав».

Найкраща оригінальна пісня

«Beautiful That Way» Майлі Сайрус, Лікке Лі та Ендрю Вайатта («Остання танцівниця»);

«Compress/Repress» («Претенденти»);

«El Mal» Клемана Дюколя, Камілли та Жака Одіара («Емілія Перес»);

«Better Man» Роббі Вільямса, Фредді Векслера та Саші Скарбека («Заборонена дорога»);

«Kiss the Sky» («Дикий робот»)

«Mi Camino» Клемана Дюколя та Камілли («Емілія Перес»).

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останній кіт на Землі»;

«Навиворіт 2»;

«Мемуари равлика»;

«Моана 2»;

«Воллес і Громіт: Пташина помста»;

«Дикий робот».

Найкращий драматичний телесеріал для ТБ

«День шакала»;

«Дипломатка»;

«Містер і місис Сміт»;

«Сьогун»;

«Кульгаві коні»;

«Гра в кальмара».

Найкращий телевізійний серіал — мюзикл або комедія

«Початкова школа Еббот»;

«Ведмідь»;

«Джентльмени»;

«Хитрощі»;

«Ніхто цього не хоче»;

«Убивства в одній будівлі».

Найкращий серіал-антологія або фільм для ТБ

«Оленя»;

«Дисклеймер»;

«Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;

«Пінгвін»;

«Ріплі»;

«Справжній детектив: Нічна країна».

Найкраща чоловіча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»;

Тед Денсон, «Таємний інформатор»;

Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»;

Джейсон Сігел, «Правдива терапія»;

Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»;

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь».

Найкраща жіноча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»;

Квінта Брансон, «Початкова школа Еббот»;

Айо Едебірі, «Ведмідь»;

Селена Гомес, «Убивства в одній будівлі»;

Кетрін Ган, «Агата весь час»;

Джин Смарт, «Хитрощі».

Найкраща чоловіча роль у драматичному телесеріалі

Дональд Гловер, «Містер і місис Сміт»;

Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»;

Гері Олдман, «Повільні коні»;

Едді Редмейн, «День шакала»;

Хіроюкі Санада, «Сьоґун»;

Біллі Боб Торнтон, «Землевласник».

Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі

Кеті Бейтс, «Метлок»;

Емма Д’Арсі, «Будинок дракона»;

Майя Ерскін, «Містер і місис Сміт»;

Кіра Найтлі, «Чорні голуби»;

Кері Рассел, «Дипломатка»;

Анна Савай, «Сьоґун».

Найкраща чоловіча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

Колін Фаррелл, «Пінгвін»;

Річард Гедд, «Оленя»;

Кевін Клайн, «Дисклеймер»;

Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;

Юен МакГрегор, «Джентльмен у Москві»;

Ендрю Скотт, «Ріплі».

Найкраща жіноча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»;

Джоді Фостер, «Справжній детектив: Нічна країна»;

Крістін Міліоті, «Пінгвін»;

Софія Вергара, «Гризельда»;

Наомі Воттс, «Ворожнеча: Капоте проти Лебедів»;

Кейт Вінслет, «Режим».

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.