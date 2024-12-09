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Премія «Золотий глобус» 2025 року — організатори оголосили номінантів

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 82-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня, її транслюватимуть на телеканалах CBS та Paramount+.

Про це повідомляє CNN.

Лідером 2025 року за кількістю номінацій став мюзикл «Емілія Перес» — він отримав 10 номінацій. Премію можуть присудити також суперзіркам Nickelodeon і Disney Аріані Гранде і Селені Гомес.

Памелу Андерсон можуть визнати найкращою акторкою року в драматичній категорії за роль у фільмі «Остання танцівниця». Останнім часом фанати Андерсон закликали більше поважати її акторську кар’єру, попри об’єктивізацію в ранні роки.

Найкращий фільм — мюзикл або комедія

«Анора»

«Суперники»

«Емілія Перес»

«Справжній біль»

«Субстанція»

«Чародійка»

Найкраща драма

«Бруталіст»

«Повна невідомість»

«Конклав»

«Дюна: Частина друга»

«Нікелеві хлопці»

«5 вересня»

Найкращий неангломовний фільм

«Все, що ми уявляємо як світло»

«Емілія Перес»

«Дівчина з голкою»

«Я все ще тут»

«Зерно священної смокви»

«Вермільйо»

Найкращий сценарій

  • «Емілія Перес»;
  • «Анора»;
  • «Бруталіст»;
  • «Справжній біль»;
  • «Субстанція»;
  • «Конклав».

Найкраща оригінальна пісня

  • «Beautiful That Way» Майлі Сайрус, Лікке Лі та Ендрю Вайатта («Остання танцівниця»);
  • «Compress/Repress» («Претенденти»);
  • «El Mal» Клемана Дюколя, Камілли та Жака Одіара («Емілія Перес»);
  • «Better Man» Роббі Вільямса, Фредді Векслера та Саші Скарбека («Заборонена дорога»);
  • «Kiss the Sky» («Дикий робот»)
  • «Mi Camino» Клемана Дюколя та Камілли («Емілія Перес»).

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останній кіт на Землі»;

«Навиворіт 2»;

«Мемуари равлика»;

«Моана 2»;

«Воллес і Громіт: Пташина помста»;

«Дикий робот».

Найкращий драматичний телесеріал для ТБ

  • «День шакала»;
  • «Дипломатка»;
  • «Містер і місис Сміт»;
  • «Сьогун»;
  • «Кульгаві коні»;
  • «Гра в кальмара».

Найкращий телевізійний серіал — мюзикл або комедія

  • «Початкова школа Еббот»;
  • «Ведмідь»;
  • «Джентльмени»;
  • «Хитрощі»;
  • «Ніхто цього не хоче»;
  • «Убивства в одній будівлі».

Найкращий серіал-антологія або фільм для ТБ

  • «Оленя»;
  • «Дисклеймер»;
  • «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;
  • «Пінгвін»;
  • «Ріплі»;
  • «Справжній детектив: Нічна країна».

Найкраща чоловіча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

  • Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»;
  • Тед Денсон, «Таємний інформатор»;
  • Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»;
  • Джейсон Сігел, «Правдива терапія»;
  • Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»;
  • Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь».

Найкраща жіноча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

  • Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»;
  • Квінта Брансон, «Початкова школа Еббот»;
  • Айо Едебірі, «Ведмідь»;
  • Селена Гомес, «Убивства в одній будівлі»;
  • Кетрін Ган, «Агата весь час»;
  • Джин Смарт, «Хитрощі».

Найкраща чоловіча роль у драматичному телесеріалі

  • Дональд Гловер, «Містер і місис Сміт»;
  • Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»;
  • Гері Олдман, «Повільні коні»;
  • Едді Редмейн, «День шакала»;
  • Хіроюкі Санада, «Сьоґун»;
  • Біллі Боб Торнтон, «Землевласник».

Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі

  • Кеті Бейтс, «Метлок»;
  • Емма Д’Арсі, «Будинок дракона»;
  • Майя Ерскін, «Містер і місис Сміт»;
  • Кіра Найтлі, «Чорні голуби»;
  • Кері Рассел, «Дипломатка»;
  • Анна Савай, «Сьоґун».

Найкраща чоловіча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

  • Колін Фаррелл, «Пінгвін»;
  • Річард Гедд, «Оленя»;
  • Кевін Клайн, «Дисклеймер»;
  • Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;
  • Юен МакГрегор, «Джентльмен у Москві»;
  • Ендрю Скотт, «Ріплі».

Найкраща жіноча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

  • Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»;
  • Джоді Фостер, «Справжній детектив: Нічна країна»;
  • Крістін Міліоті, «Пінгвін»;
  • Софія Вергара, «Гризельда»;
  • Наомі Воттс, «Ворожнеча: Капоте проти Лебедів»;
  • Кейт Вінслет, «Режим».

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.