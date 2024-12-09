Премія «Золотий глобус» 2025 року — організатори оголосили номінантів

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 82-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня, її транслюватимуть на телеканалах CBS та Paramount+.
Про це повідомляє CNN.
Лідером 2025 року за кількістю номінацій став мюзикл «Емілія Перес» — він отримав 10 номінацій. Премію можуть присудити також суперзіркам Nickelodeon і Disney Аріані Гранде і Селені Гомес.
Памелу Андерсон можуть визнати найкращою акторкою року в драматичній категорії за роль у фільмі «Остання танцівниця». Останнім часом фанати Андерсон закликали більше поважати її акторську кар’єру, попри об’єктивізацію в ранні роки.
Найкращий фільм — мюзикл або комедія
«Анора»
«Суперники»
«Емілія Перес»
«Справжній біль»
«Субстанція»
«Чародійка»
Найкраща драма
«Бруталіст»
«Повна невідомість»
«Конклав»
«Дюна: Частина друга»
«Нікелеві хлопці»
«5 вересня»
Найкращий неангломовний фільм
«Все, що ми уявляємо як світло»
«Емілія Перес»
«Дівчина з голкою»
«Я все ще тут»
«Зерно священної смокви»
«Вермільйо»
Найкращий сценарій
- «Емілія Перес»;
- «Анора»;
- «Бруталіст»;
- «Справжній біль»;
- «Субстанція»;
- «Конклав».
Найкраща оригінальна пісня
- «Beautiful That Way» Майлі Сайрус, Лікке Лі та Ендрю Вайатта («Остання танцівниця»);
- «Compress/Repress» («Претенденти»);
- «El Mal» Клемана Дюколя, Камілли та Жака Одіара («Емілія Перес»);
- «Better Man» Роббі Вільямса, Фредді Векслера та Саші Скарбека («Заборонена дорога»);
- «Kiss the Sky» («Дикий робот»)
- «Mi Camino» Клемана Дюколя та Камілли («Емілія Перес»).
Найкращий анімаційний фільм
«Потік. Останній кіт на Землі»;
«Навиворіт 2»;
«Мемуари равлика»;
«Моана 2»;
«Воллес і Громіт: Пташина помста»;
«Дикий робот».
Найкращий драматичний телесеріал для ТБ
- «День шакала»;
- «Дипломатка»;
- «Містер і місис Сміт»;
- «Сьогун»;
- «Кульгаві коні»;
- «Гра в кальмара».
Найкращий телевізійний серіал — мюзикл або комедія
- «Початкова школа Еббот»;
- «Ведмідь»;
- «Джентльмени»;
- «Хитрощі»;
- «Ніхто цього не хоче»;
- «Убивства в одній будівлі».
Найкращий серіал-антологія або фільм для ТБ
- «Оленя»;
- «Дисклеймер»;
- «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;
- «Пінгвін»;
- «Ріплі»;
- «Справжній детектив: Нічна країна».
Найкраща чоловіча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії
- Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»;
- Тед Денсон, «Таємний інформатор»;
- Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»;
- Джейсон Сігел, «Правдива терапія»;
- Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»;
- Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь».
Найкраща жіноча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії
- Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»;
- Квінта Брансон, «Початкова школа Еббот»;
- Айо Едебірі, «Ведмідь»;
- Селена Гомес, «Убивства в одній будівлі»;
- Кетрін Ган, «Агата весь час»;
- Джин Смарт, «Хитрощі».
Найкраща чоловіча роль у драматичному телесеріалі
- Дональд Гловер, «Містер і місис Сміт»;
- Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»;
- Гері Олдман, «Повільні коні»;
- Едді Редмейн, «День шакала»;
- Хіроюкі Санада, «Сьоґун»;
- Біллі Боб Торнтон, «Землевласник».
Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі
- Кеті Бейтс, «Метлок»;
- Емма Д’Арсі, «Будинок дракона»;
- Майя Ерскін, «Містер і місис Сміт»;
- Кіра Найтлі, «Чорні голуби»;
- Кері Рассел, «Дипломатка»;
- Анна Савай, «Сьоґун».
Найкраща чоловіча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ
- Колін Фаррелл, «Пінгвін»;
- Річард Гедд, «Оленя»;
- Кевін Клайн, «Дисклеймер»;
- Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів»;
- Юен МакГрегор, «Джентльмен у Москві»;
- Ендрю Скотт, «Ріплі».
Найкраща жіноча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ
- Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»;
- Джоді Фостер, «Справжній детектив: Нічна країна»;
- Крістін Міліоті, «Пінгвін»;
- Софія Вергара, «Гризельда»;
- Наомі Воттс, «Ворожнеча: Капоте проти Лебедів»;
- Кейт Вінслет, «Режим».
«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.