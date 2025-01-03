Міноборони України отримало від країн IT-коаліції техніку в межах допомоги на €3,3 мільйона

Країни-учасниці IT-коаліції, йдеться про Естонію, Нідерланди і Люксембург, відправили Міністерству оборони України техніку в межах ініціативи на суму €3,3 мільйона.
Про це повідомляє Міноборони України.
У поставці:
- 1 026 робочих місць для реєстру «Оберіг» — йдеться про ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрих-кодів;
- тисяча ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;
- обладнання для центру обробки даних ЗСУ;
- 20 тисяч ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;
- 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.
Разом із цим вантажем в Україну доставили партію канадської допомоги для Центру інновацій Міноборони — монітори і ноутбуки на €100 тисяч.
У Міноборони наголосили, що ця техніка збільшить українські спроможності і в міністерстві продовжуватимуть масштабувувати цифровізацію у війську.
- IТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, які раніше вже зробили свої внески (€500 тисяч внесла Естонія і €10 мільйонів — Люксембург). Литва й Латвія також передали Україні допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
- Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних сил у галузі ІТ, звʼязку та кібербезпеки. Учасниками ініціативи є Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Японія і власне Україна. До коаліції 27 січня 2024 року приєдналися Нідерланди та зробили свій перший внесок у €10 мільйонів.