Міноборони України отримало від країн IT-коаліції техніку в межах допомоги на €3,3 мільйона

Країни-учасниці IT-коаліції, йдеться про Естонію, Нідерланди і Люксембург, відправили Міністерству оборони України техніку в межах ініціативи на суму €3,3 мільйона.

Про це повідомляє Міноборони України.

У поставці:

1 026 робочих місць для реєстру «Оберіг» — йдеться про ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрих-кодів;

тисяча ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;

обладнання для центру обробки даних ЗСУ;

20 тисяч ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;

3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

Разом із цим вантажем в Україну доставили партію канадської допомоги для Центру інновацій Міноборони — монітори і ноутбуки на €100 тисяч.

У Міноборони наголосили, що ця техніка збільшить українські спроможності і в міністерстві продовжуватимуть масштабувувати цифровізацію у війську.