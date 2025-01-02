Молдова пропонує допомогти Придністровʼю купувати газ

Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати газ через європейські закупівельні платформи. Із 1 січня регіон опинився без постачання російського газу — у домівках відключили опалення і гарячу воду.

Про це заявив керівник компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Компанія пропонує надати «технічну та комерційну підтримку» для організації закупівель газу для Придністровʼя.

Газ пропонують постачати до кордону з Молдовою усіма можливими альтернативними маршрутами на основі агентського договору з «Тираспольтрансгазом».

Оскільки «Молдовагаз» не може бути зареєстрований учасником газового ринку у країнах Європейського Союзу, компанія має агентську угоду з компанією «Енергоком». Тож 31 грудня 2024 року у тестовому режимі придбали газ у Болгарії, який по Трансбалканському коридору через Болгарію, Румунію та Україну прокачали до кордону Молдови.

Що передувало

Із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.