Румунія і Болгарія офіційно приєдналися до Шенгенської зони

З 1 січня Румунія та Болгарія стали повноправними членами Шенгенської зони, яка включає країни Євросоюзу. Цей процес тривав 13 років.
Про це повідомляє Voice of America.
Колишні комуністичні держави є членами ЄС з 2007 року. Їх частково включили до Шенгенської зони в березні, скасувавши прикордонні перевірки в портах і аеропортах.
Однак Австрія погрожувала накласти вето на повний вступ — вона роками скаржилася на наплив нелегальних мігрантів. Відень відмовився від категоричної позиції у грудні. Три країни погодили угоду, що передбачає розміщення прикордонників на болгарсько-турецькому кордоні та контроль на наземних переходах протягом пів року.
Створена у 1985 році, Шенгенська зона тепер включатиме 25 із 27 членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. За оцінками аналітиків, приєднання збільшить ВВП Румунії та Болгарії щонайменше на один відсоток.
- Шенгенська зона — це європейський простір, де скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. До зони входять 29 європейських держав.
- У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти приєднання країн виступали Австрія і Нідерланди, посилаючись на недостатні дії цих країн для стримування нелегальної міграції.
- У кінці грудня 2023 року в ЄС досягли консенсусу щодо часткового приєднання обох країн до Шенгенської зони — для них скасували внутрішні повітряні та морські кордони. Переговори про сухопутні кордони тривали весь 2024 рік.