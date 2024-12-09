Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Австрія зняла тривале вето на приєднання Болгарії та Румунії до безвізової Шенгенської зони.

Про це повідомило агентство АРА з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера.

За словами Карнера, Відень не перешкоджатиме приєднанню Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Офіційно це рішення мають ухвалити 12 грудня на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі.

«Після “повітряного Шенгену” для Румунії та Болгарії також відкривається “Шенген на землі”», — заявив Карнер.

Рішення прийняти країни в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі й туризму.