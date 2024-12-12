Румунія та Болгарія з початку 2025 року вступлять до Шенгенської зони

Румунія та Болгарія стануть повноправними членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

На сухопутних кордонах двох країн з країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль. Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії, але 9 грудня зняла вето. Відень пояснив, що прибуття мігрантів до Австрії через ці країни значно скоротилося.

«Велика перемога для Болгарії, Румунії та всієї Європи!» — так рішення прокоментувало угорське головування в Раді Євросоюзу.

До липня 2025 року на кордоні проводитимуть вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим загрозам.