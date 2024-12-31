Президент підписав закон про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Законопроєкт має усунути правову невизначеність про підстави відстрочки від призову на військову службу для жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Під близькими родичами мають на увазі чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір або рідних (повнорідних, неповнорідних) братів і сестер.

Законопроєкт пропонує внести зміни до п. 4 ч. 3 статті 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» і викласти його в редакції, яка передбачає право на відстрочку в таких випадках.