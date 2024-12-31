FT прогнозує мирну угоду між Україною і Росією у 2025 році

Експерти британської газети Financial Times зробили прогнози на 2025 рік — чи закінчаться війни в Україні, на Близькому Сході та в Судані, чи не почнеться «війна тарифів» і наскільки подорожчає біткоїн.

Чи буде мирна угода між Україною і Росією?

Так, вважають експерти FT. Але обраному президенту США Дональду Трампу доведеться погрожувати посиленням санкцій та збільшити підтримку України, щоб переконати Росію серйозно сісти за переговори.

Президент України Володимир Зеленський погодиться на де-факто, але не де-юре російський контроль над окупованими територіями з деякими обмінами земель в обмін на гарантії безпеки від Європейського Союзу і США.

Союзники США переконуватимуть Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. Приєднання України до НАТО відкладуть. Лідер РФ Володимир Путін сподіватиметься, що Європа втратить рішучість.

Чи залишиться Емманюель Макрон президентом Франції?

Так. Однак політична криза через втрату парламентської більшості послаблює його позиції. Це додає сміливості як його давній ультраправій суперниці Марін Ле Пен, так і крайнім лівим, які закликали його піти у відставку.

Чи почне Дональд Трамп повномасштабну «тарифну війну»?

Імовірно, так. Трамп може ввести 10% тарифи на щонайменше половину імпорту США, зокрема на товари з Китаю.

Інші торговельні партнери США обіцятимуть заходи у відповідь. З часом деякі з них досягнуть успіху, але Трамп, ймовірно, занадто насолоджуватиметься владою і доходами, щоб позбутися більшості тарифів.