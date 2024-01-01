Financial Times: Цьогоріч може збанкрутувати соцмережа X, Трамп, певно, програє вибори, а 2024-й буде найспекотнішим роком

Соцмережа Х може збанкрутувати у 2024 році через невдалі спроби створити нові джерела доходу та втрату великих рекламодавців. Про це йдеться у прогнозі експертів Financial Times. Як зазначили у виданні, власник соцмережі Ілон Маск часто залякує банкрутством задля мотивації. Зокрема, так він чинив у Tesla і SpaceX. Проте цього разу існує велика ймовірність того, що компанія дійсно збанкрутує, оскільки реклама X та спроби створити нові джерела доходу не вдаються. Після нещодавніх емоційних спалахів проти рекламодавців X, Ілон Маск може бути доволі необачливим, щоб вважати, ніби він зможе провести компанію через банкрутство і однаково залишатися на першому місці, вважають експерти.

У матеріалі Financial Times журналісти також вважають, що Дональд Трамп не стане вчергове президентом США. Експерти припустили, що навіть якщо Трамп подолає нещодавні юридичні перепони у декількох штатах, його кампанія проти Джо Байдена ознаменує найгірші президентські вибори в історії США. На думку журналістів видання, Трампа засудять принаймні в одному з чотирьох судових процесів перед виборами, та, ймовірно, він намагатиметься представити це як політичне переслідування з боку Байдена. Незважаючи на переживання американського суспільства про неспромогу чинного президента надалі керувати державою через його старіння, він, найімовірніше, пройде на другий термін — радше тому, що більшість прагне зректися Трампа.