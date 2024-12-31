Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею

Федеральний апеляційний суд США залишив у силі вердикт присяжних у справі про сексуальне насильство обраного президента Дональда Трампа щодо журналістки та письменниці Елізабет Джин Керролл у середині 1990-х років.

Про це пише CNN.

Трамп намагався оскаржити вирок з компенсацією у $5 мільйонів, який суд ухвалив у травні 2023-го. Він казав, що суддя припустився численних помилок, зокрема дозволив свідчити двом іншим жінкам, які стверджували, що політик вчинив сексуальне насильство й над ними.

Однак апеляційний суд постановив, що вирок судді першої інстанції правдивий. Навіть якщо він припустився помилок щодо доказів, права Трампа навряд були істотно порушені, щоб вимагати нового судового розгляду.

У 2019 році Керролл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом в універмазі в 1996 році. За її словами, Трамп вибирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до Керролл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, а отримавши відмову, нібито напав на неї в роздягальні, стягнув білизну і зґвалтував.

Жінка стверджувала, що їй врешті вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керролл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього. У відповідь Трамп заявив, що не знайомий з Керролл і вона «не на його смак».

У січні 2024 року інший склад присяжних зобовʼязав Трампа виплатити Керролл $83,3 мільйона за наклеп і шкоду, якої зазнала її репутація через заперечення Трампа про її зґвалтування.