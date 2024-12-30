Командира 211 бригади знову взяли під варту

Командира 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка взяли під варту з можливістю внести заставу у 12 мільйонів 112 тисяч гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Раніше, 19 грудня, Побережнюку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем і відправили під варту з можливістю вийти під заставу у понад 908 тисяч гривень. І вже 20 грудня він вийшов із СІЗО — за нього внесли гроші.

Тепер же його відправили під варту за новою підозрою — він не реагував на факти знущання та катування щодо підлеглих йому військових.

За даними слідства, Побережнюк щонайменше з лютого до липня 2024 року знав, що підлеглий йому офіцер катував і знущався з бійців, але не реагував на це й не порушував питання, щоб притягнути до відповідальності винного офіцера.

У ДБР зазначали, що старший лейтенант, який бив і катував військових, є сином начальника штабу військової частини і близьким другом командира бригади.

Що передувало

УП опублікувала матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців в алкогольному спʼянінні. Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку цих фактів. Тоді ж командира військової частини відсторонили від службових обовʼязків. Перевірку проводила і Головна інспекція Міноборони щодо імовірних знущань з бійців і сімейних підрядів.

У Генштабі повідомили, що за окремими фактами, про які розповіла УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не уточнили, про які саме факти йдеться, імовірно, справа стосується інциденту, коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті зводили йому будинок.

Детально про справу 211 понтонно-мостової бригади та в чому звинувачують командування, можна прочитати тут.