Командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади, який знущався над солдатами, повідомили про підозру

Командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади Владиславу Пастуху, який знущався над підлеглими солдатами, повідомили про підозру в перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини та дезертирстві. Його також оголосили в розшук, бо він переховується від слідства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, не називаючи імені підозрюваного, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Владислава Пастуха.

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час служби застосовував насильство щонайменше щодо трьох військовослужбовців.

У лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, Пастух побив солдата за те, що той був пʼяний — вдарив ногою в обличчя та бив по інших частинах тіла.

Пізніше вже в Донецькій області Пастух знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим привʼязати його до хреста.

Слідство також встановило, що підозрюваний на Дніпропетровщині побив ще одного солдата через суперечку про публікацію в інтернеті відео про неналежні умови проживання.

У травні на Харківщині Пастух побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

Що передувало

Видання «Українська правда» опублікувало матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців в алкогольному спʼянінні.

Після суспільного резонансу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо цих фактів. Тоді ж командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Головна інспекція Міноборони також перевірить факти щодо імовірних знущань з бійців і сімейних підрядів у 211 понтонно-мостовій бригаді, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня 2024 року розпочала досудове розслідування у справі про імовірне насильство командування над підлеглими.

У кримінальному провадженні досліджують можливі протиправні дії офіцерів бригади — вони, імовірно, фізично знущалися з військових і вимагали в них кошти.

Справу вестиме Державне бюро розслідувань. Там наголосили, що раніше ДБР не отримувало жодних матеріалів про цю ситуацію у 211 понтонно-мостовій бригаді ані від офіційних сторін, ані від бійців бригади.

Правоохоронці вже провели обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців і на будівництві. Вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

У Генштабі повідомили, що за окремими фактами, про які розповіла УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не уточнили, про які саме факти йдеться, імовірно, справа стосується інциденту, коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті зводили йому будинок.

Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та відправили під варту, пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

У пресслужбі бригади від імені комбрига Побережнюка не стали коментувати справу про вимагання грошей і знущання над військовими з боку Владислава Пастуха. Лише сказали, що його батько Валерій Пастух, який є кумом Побережнюка та його заступником, не несе відповідальність за вчинки сина, адже той ніколи не був у його прямому підпорядкуванні.