Зеленський підписав продовження податкових та митних пільг ще на рік — зокрема щодо дронів

Володимир Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг на 2025 рік. Це стосується також дронів та їхніх компонентів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкти, що вносять зміни у Податковий (№ 12266) та Митний (№ 12267) кодекси. Вони передбачають наступне:

протягом 2025 року діятиме звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються на виробництва боєприпасів і снарядів;

продовжуються пільги на ввезення безпілотників, приладів нічного бачення, протидронових рушниць тощо. Ці пільги поширили й на компоненти для всіх БпЛА — наземних, водних безпілотних систем;

до 1 січня 2027 року відтермінували перехід на екостандарти Євро-6 , що регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Вони мали б діяти вже з наступного року;

, що регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Вони мали б діяти вже з наступного року; тепер неприбуткові організації зможуть надавати благодійну допомогу безпосередньо військовослужбовцям та членам їхніх сімей без ризику втратити статус. Також ввели пільги для працівників неприбуткових організацій — до 5% від доходу;

до закінчення воєнного стану збережуться податкові пільги для національних фільмів, щоб підтримати українське кіно;

оцінки для ринку вживаних авто скасують, а гральний бізнес повністю фіскалізують (тобто застосовуватимуть реєстратори розрахункових операцій).

Відомо, що Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкти про зміни до Податкового та Митного кодексів 17 грудня.

Цього місяця Міноборони України виділило додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль казав, що гроші направлять безпосередньо бригадам.

Пізніше оборонне відомство виділило ще 1,89 мільярда гривень на покупку дронів. Так, 55% від суми виділили на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, а ще 18% — на FPV-камікадзе.