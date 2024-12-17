Рада на рік продовжила податкові та митні пільги, що стосуються БпЛА і снарядів

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкти № 12266 і № 12267, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів. Вони передбачають податкові й митні пільги, зокрема на ввезення дронів і складових до них.

Про це повідомили нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк і голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Протягом наступного року діятиме звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються на виробництво боєприпасів і снарядів. Також продовжуються пільги на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо. Ці пільги поширили й на складові для всіх безпілотників — наземних, водних безпілотних систем.

Серед змін — відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів, які мали б діяти вже з наступного року.

Крім того, після того як ці законопроєкти підпише президент, неприбуткові організації зможуть надавати благодійну допомогу безпосередньо військовослужбовцям та членам їхніх сімей без ризику втратити статус неприбуткової організації. До зібраних волонтерами грошей, якщо їх передаватимуть благодійним фондам, не застосовуватимуть ПДФО.

Податковий законопроєкт також передбачає, що працівники неприбуткової організації зможуть отримувати «додаткове благо» без ризику порушення вимог до статусу неприбуткової організації. Однак воно не може перевищувати 5% доходу за рік.

До кінця воєнного стану також збережуться податкові пільги для національних фільмів, щоб підтримати український кінематограф.

Ще законопроєкт № 12266 пропонує дерегулювати ринок вживаних авто (скасувати вимогу про оцінку) і повністю фіскалізувати гральний бізнес (застосовувати реєстратори розрахункових операцій).