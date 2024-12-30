Українська делегація зустрілася з новою владою Сирії

У Дамаску відбулася перша зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги й лідера нової адміністрації Сирії Ахмада аль Шараа.

Про це повідомили сирійська й українська сторони.

За словами Сибіги, він особисто передав Ахмаду аль Шараа послання від президента України Володимира Зеленського до сирійського народу — «ми з вами і готові допомогти у відновленні нормального життя, стабільності та продовольчої безпеки». Уже 31 грудня до Сирії доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України».

На зустрічі з українською делегацією також були присутні міністр закордонних справ Сирії Асаад аль Шайбані та голова Служби розвідки Сирії Анас Хаттаб.

Очільник МЗС України зазначив, що під впливом Кремля режим експрезидента-втікача Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму і тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей, через що Україна розірвати дипломатичні відносини із Сирією у 2022 році.

Однак тепер Україна, як сказав Сибіга, готова відновити дипломатичні відносини і політичний діалог, виходячи з того, що нова Сирія поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність і суверенітет України.

Київ готовий поділитися з Дамаском досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності.