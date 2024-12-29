Bloomberg: Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина припинить постачати електроенергію

Польща готова вжити заходів, якщо уряд Словаччини вирішить відключити резервне енергопостачання до України. Цим погрожував прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Анонімний посадовець, на якого посилається видання, стверджує, що Варшава збільшить експорт електроенергії в Україну, щоб компенсувати будь-який дисбаланс в енергосистемі держави.

Кремль посилив атаки на енергетичну інфраструктуру України ракетами й дронами, спричинивши відключення електроенергії по всій країні. Як пише Bloomberg, через це Київ значною мірою залежить від імпорту, в тому числі зі Словаччини.

Словаччина продовжує отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба», що йде транзитом через Україну. Київ може припинити ці поставки у відповідь, якщо Братислава припинить експорт електроенергії, каже джерело видання.

Що передувало

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. За потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі», — заявив Фіцо 27 грудня.

Він обґрунтував погрозу тим, що зупинка транзиту російського газу через територію України матиме значний вплив на економіку всієї Європи.

За даними словацького премʼєра, через зупинку транзиту газу РФ територією України Європейському Союзу доведеться виділити додаткові €120 мільярдів на енергію протягом наступних двох років.

«Припинення транзиту російського природного газу через Україну — це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, у Європейському Союзі, заплатимо», — сказав Фіцо.

Володимир Зеленський наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну сягає близько 19%. Уряд України працює із сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила, сказав президент.

Поставки російського газу Словаччині

Дія угоди між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується 31 грудня 2024 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС почали шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан. Словаччина та Азербайджан підписали короткострокову угоду.

Росія казала, що готова надалі постачати газ територією України, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу своєю територією.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У грудні цього року Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Кремлі. Найімовірніше, темою їхньої розмови була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Президент Володимир Зеленський зреагував на це.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

Зеленський каже, що Фіцо, навпаки, прагне допомогти РФ витіснити американський газ та інші європейські енергоресурси.

Премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки, заявив президент України.