Зеленський зреагував на заяву премʼєра Словаччини про імовірне припинення постачання електроенергії в Україну

Президент Володимир Зеленський зреагував на заяву словацького премʼєра Роберта Фіцо про те, що Словаччина, імовірно, може перестати постачати Україні електроенергію.

Про це президент написав у Х.

«Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини», — написав український президент.

Він наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну сягає близько 19%. Уряд України працює із сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила, наголосив президент.

Зеленський зауважив, що недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, і може залишити ще без щонайменше $200 мільйонів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

Президент нагадав, що потреба України в імпорті електроенергії виникла лише через те, що Росія окупувала Запорізьку атомну станцію та цілеспрямовано знищує українську теплову та гідрогенерацію електрики.

За словами Зеленського, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше співпрацювати із сусідами та ЄС, щоб збільшити постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів. Тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей.

«Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою», — резюмував Володимир Зеленський.

Що передувало

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. За потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі», — заявив Фіцо 27 грудня.

Він обґрунтував погрозу тим, що зупинка транзиту російського газу через територію України матиме значний вплив на економіку всієї Європи.

За даними словацького премʼєра, через зупинку транзиту газу РФ територією України Європейському Союзу доведеться виділити додаткові €120 мільярдів на енергію протягом наступних двох років.

«Припинення транзиту російського природного газу через Україну — це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, у Європейському Союзі, заплатимо», — сказав Фіцо.

Поставки російського газу Словаччині

Дія угоди між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується 31 грудня 2024 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС почали шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан. Словаччина та Азербайджан підписали короткострокову угоду.

Росія казала, що готова надалі постачати газ територією України, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу своєю територією.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У грудні цього року Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Кремлі. Найімовірніше, темою їхньої розмови була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на це.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

Зеленський каже, що Фіцо, навпаки, прагне допомогти РФ витіснити американський газ та інші європейські енергоресурси.

Премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки, заявив президент України.