Словацька прокуратура проведе перевірку через зустріч Фіцо з Путіним

Генеральна прокуратура Словаччини розгляне скаргу активістів через зустріч премʼєр-міністра країни Роберта Фіцо з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це пише Aktuality.

Скаргу подали представники громадського обʼєднання «Мир Україні».

На думку членів обʼєднання, премʼєр-міністр вже давно легітимізував президента Росії Володимира Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт. При цьому Словаччина ще з літа 2022 року визнана Росією «недружньою» країною. На думку представників організації, Фіцо зустрівся з ворогом.

У прокуратурі пообіцяли відповідно до закону розглянути запит про перегляд довгострокових дій Фіцо «у звʼязку з його ставленням до Росії».

«Скарга громадського обʼєднання, про яку йдеться, була передана до Генеральної прокуратури Словацької Республіки. Вона буде розглянута відповідно до закону», — сказала представниця прокуратури.