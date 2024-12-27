Словацька прокуратура проведе перевірку через зустріч Фіцо з Путіним

Генеральна прокуратура Словаччини розгляне скаргу активістів через зустріч премʼєр-міністра країни Роберта Фіцо з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це пише Aktuality.
Скаргу подали представники громадського обʼєднання «Мир Україні».
На думку членів обʼєднання, премʼєр-міністр вже давно легітимізував президента Росії Володимира Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт. При цьому Словаччина ще з літа 2022 року визнана Росією «недружньою» країною. На думку представників організації, Фіцо зустрівся з ворогом.
У прокуратурі пообіцяли відповідно до закону розглянути запит про перегляд довгострокових дій Фіцо «у звʼязку з його ставленням до Росії».
«Скарга громадського обʼєднання, про яку йдеться, була передана до Генеральної прокуратури Словацької Республіки. Вона буде розглянута відповідно до закону», — сказала представниця прокуратури.
- Премʼєр-міністр Словаччини зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня. Вони обговорили війну в Україні, можливості мирного врегулювання, а також двосторонні відносини між Словаччиною і Росією, які Фіцо хоче стандартизувати. Серед тем розмови також був транзит російського газу.
- У Братиславі 23 грудня пройшов мітинг через цю зустріч. На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.