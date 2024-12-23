У Словаччині протестували через зустріч словацького премʼєра Фіцо з Путіним

У столиці Словаччини Братиславі люди вийшли на мітинг під назвою «Досить Росії» через вчорашню зустріч словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо з Путіним у Кремлі.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

Мітинг організувала громадська асоціація «Мієр Україна». На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.

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«Зрадник», — кричав натовп на адресу Фіцо.

Організатори протесту заявили, що переговорами з Путіним премʼєр посилює вплив Росії на Словаччину і зловживає темою транзиту газу.

За словами представників громадського обʼєднання «Мієр Україна», у справі про поїздку Фіцо в Москву є підозра в порушенні закону. Через це сьогодні планують подати заяву до Генеральної прокуратури Словацької Республіки.

Що передувало

Фіцо і Путін зустрілися у Кремлі 22 грудня. Найімовірніше, темою розмови Фіцо та Путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

На зустріч відреагував президент України Володимир Зеленський — він зазначив, що Фіцо і Путін не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості.

«Москва надає Фіцо значні знижки, проте оплачує їх Словаччина. Такі знижки не є безкоштовними — виплати Росії здійснюються через суверенітет або каламутні схеми», — написав Зеленський. За його словами, це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби.

Президент України наголосив, що подробиці такої схеми фінансування розкрили на нещодавній зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді лідери зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

За словами президента України, Фіцо, навпаки, прагне допомогти РФ витіснити американський газ та європейські енергоресурси.

Він наголошує на тому, що ключова мета Фіцо — вести справи з Росією. На це вказує і те, що премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які б полегшили перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки.

Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить $500 мільйонів на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще $500 мільйонів,— це допомагає Фіцо, каже український президент.

Поставки російського газу Словаччині

Угода між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.