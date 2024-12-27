Новини

Україна отримала $485 мільйонів від Світового банку та США

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Україна отримала $485 мільйонів від Світового банку та США в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з цих коштів $465 мільйонів надали США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). А решта $20 мільйонів надійшли від Світового банку.

Український премʼєр наголосив, що залучені кошти спрямують, щоб компенсувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

  • Світовий банк — це міжнародна кредитно-фінансова установа, що сприяє економічному розвитку та зменшенню бідності у світі. Банк надає кредити, гранти та іншу допомогу країнам, щоб вони могли покращувати інфраструктуру, освіту, медицину, галузь сільського господарства тощо.
  • У листопаді Шмигаль зазначав, що під час повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку залучили вже майже $50 мільярдів.