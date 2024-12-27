Україна отримала $485 мільйонів від Світового банку та США в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з цих коштів $465 мільйонів надали США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). А решта $20 мільйонів надійшли від Світового банку.

Український премʼєр наголосив, що залучені кошти спрямують, щоб компенсувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.