Зʼявилися супутникові знімки НПЗ у Ростовській області, який атакували українські дрони

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії опинився під атакою українських безпілотників 19 грудня. Супутникові знімки показують, що там згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Про це передає «Радіо Свобода».

Джерела «Бабеля» у Службі безпеки України повідомляли, що удар по Новошахтинському НПЗ — це спільна операція СБУ і Військово-морських сил України. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив удар по заводу.

Радіо Свобода

Безпілотники спочатку перевантажили російську протиповітряну оборону, яка захищала завод (єдиний такий у Ростовській області) і цим створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими й вдарили по заводу.

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального та прямогонного бензину. Його продукцію використовували для потреб російської армії.