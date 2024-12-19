Україна атакувала Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії

Україна атакувала Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії. Це була спільна операція Служби безпеки і Військово-морських сил України.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального та прямогонного бензину. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, його використовували для потреб російської армії.

Спочатку дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону, яка захищала завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими й вдарили по заводу.

Через це на НПЗ почалася велика пожежа. На відео, які публікують у соціальних мережах, видно багато джерел займання на значній площі.

Також уразили установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів. Попередньо, українська операція завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

«Спецоперацію провели із застосуванням дронів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність і потужність української зброї, зокрема її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні», — повідомили «Бабелю» в СБУ.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ.