Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук

Колишнього керівника КП «Київський метрополітен» Віктора Брагінського внесли до бази Міністерства внутрішніх справ як людину, яка переховується від органів досудового розслідування.

Про це йдеться в його картці на сторінці розшуку.

Датою зникнення вказують 20 червня 2024 року. Його останнє відоме місце перебування — Київ.

У листопаді прокуратура повідомила Брагінському підозру в неналежному виконанні службових обовʼязків. Максимальне покарання за цією статтею — 5 років вʼязниці.

Слідство встановило, що екскерівник столичної підземки не оцінював ризики виникнення надзвичайних ситуацій у метро, не робив того, що б забезпечило його довгострокову службу і запобігало несправностям. Також він не призначав комісії для обстежень і спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії «Київського метрополітену».

Наслідком стало руйнування тунелів — вода потрапила до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» і «Либідська», це порушувало гідроізоляцію протягом тривалого часу. Тому 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року.

Через службову недбалість підозрюваного з грудня 2023 до березня 2024 року міський бюджет зазнав понад 138,5 мільйона гривень збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримало майже 26 мільйонів гривень.