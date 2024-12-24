Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство. ОГП почав розслідування

У Росії 18-річний українець Олександр Якущенко, якого незаконно вивезли у РФ з Херсонської області, скоїв самогубство.
Про це повідомило російське медіа «Важные истории».
За даними медіа, до вторгнення Олександр жив у дитячому будинку в селі Токарівка під Херсоном. Очільниця закладу співпрацювала з росіянами, тож після визволення правобережної частини області вона разом з вихованцями виїхала до Росії.
Хлопець потрапив у прийомну сімʼю в Краснодарському краї. Незадовго до самогубства він записав своїм друзям аудіоповідомлення, у якому стверджував, що він «нікому не потрібен» і «якби він не приїхав у Краснодарський край, то не було б проблем».
За даними видання, з рідною матірʼю Оленою Якущенко Олександр не зустрічався з 2016 року. Між ними були погані стосунки, вони спілкувалися тільки телефоном.
В Офісі генпрокурора повідомили, що почали провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.
- Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що в депортації українських дітей бере участь Білорусь.