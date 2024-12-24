У Дамаску сирійські християни вийшли на протест після підпалу різдвяної ялинки

Сотні демонстрантів вийшли на вулиці християнських районів сирійської столиці Дамаска, щоб протестувати проти підпалу різдвяної ялинки поблизу міста Хама.

Про це повідомило AFP, передають CNN і The Guardian.

Сирійці скандували: «Ми вимагаємо прав для християн». За словами одного з демонстрантів, він протестує проти «несправедливості щодо християн».

Reuters

Перед цим у соціальних мережах поширилося відео, на якому озброєні чоловіки підпалюють різдвяну ялинку в місті Сукайлабія, де більшість населення становлять християни. За даними Сирійського центру моніторингу з прав людини, ялинку підпалили іноземці з ісламістського угруповання «Ансар аль-Таухід».

В іншому відео, опублікованому в соцмережах, релігійний лідер сирійської ісламістської організації «Хаят Тахрір аш-Шам», яка завершила режим правління Башара Асада, звернувся до місцевих жителів зі словами, що ті, хто підпалив ялинку, «не сирійці», і пообіцяв, що їх покарають, а дерево приведуть до ладу. «Хаят Тахрір аш-Шам» обіцяла захищати релігійні меншини, коли прийшла до влади в Сирії.

За різними оцінками, у Сирії зараз проживають приблизно 500—700 тисяч християн, які належать до різних конфесій та богословських й літургійних традицій.