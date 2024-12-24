Україна отримала від США $1 мільярд — це перший транш з кредиту коштом заморожених активів РФ

Україні отримала від США мільярд доларів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які США нададуть коштом заморожених російських активів у межах ініціативи G7.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.