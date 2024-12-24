Майя Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

Про це повідомляє Newsmaker.

У своїй промові вона зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Вона також закликала до «національної мобілізації» та продовження шляху розвитку країни.

«Поклавши руку на серце, можу сказати: я віддано працювала у перший термін і буду продовжувати з іще більшою охотою та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що спільними зусиллями ми зробили те, чого ніколи не робили за 30 років незалежності», — заявила Санду.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Майя Санду здобула перемогу на виборах президента 2024 року. У другому турі її підтримали майже 930 тисяч виборців, або 55,33%. За її опонента Олександра Стояногло свій голос віддали 750 тисяч людей, або 44,67%.

Одночасно з президентськими виборами в країні відбувся референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальна — 50,35%. Голосів за було більше лише на 11 277 завдяки діаспорі. Після цього країна закріпила прагнення вступити до ЄС у Конституції.

Кишинів прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови стати частиною блоку до кінця десятиліття є доволі амбітною. Країні доведеться подолати чимало викликів, зокрема корупцію в системі судочинства.