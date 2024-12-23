Литва витратить €15 мільйонів від ЄС, щоб оновити системи спостереження на кордоні з РФ

Єврокомісія надала Литві €15,4 мільйона, щоб країна модернізувала системи електронного спостереження на кордоні. Литва їх оновить на чотирьох прикордонних пунктах на кордоні з Росією.
Про це повідомляє LRT.
Розпочати роботи планують наступного року, а закінчити — до 2027 року.
За даними Міністерства внутрішніх справ, системи оновлять на прикордонній станції Роцішкес (ділянка 22,4 км), прикордонній станції Віштитіс (34,4 км), прикордонній станції Вєшвіле (30,6 км) і прикордонній станції Плашкяй (25,9 км).
Литва також просила гроші у ЄС для девʼяти інших прикордонних пунктів, але решту заявок блок не погодив.
Комісія включила ці заявки до резервного списку і виділить фінансування, коли з’являться додаткові кошти.
- Це не перші випадки, коли країни посилюють свої кордони з Росією та Білоруссю. У січні цього року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з Росією, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози».
- У серпні Литва почала будувати військову базу поблизу столиці Литви Вільнюсу і за 20 кілометрів від кордону Білорусі, яка є союзницею Росії. Польща розпочала зводити лінію оборонних укріплень, які назвали «Східний щит», на кордоні з Росією.
- У грудні цього року Європейський Сюз виділив одразу пʼятьом країнам блоку, які межують з Росією та Білоруссю, €170 мільйонів на захист від дронів. Ідеться про Норвегію, Фінляндію, Польщу, Латвію та Естонію.