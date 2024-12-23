Литва витратить €15 мільйонів від ЄС, щоб оновити системи спостереження на кордоні з РФ

Єврокомісія надала Литві €15,4 мільйона, щоб країна модернізувала системи електронного спостереження на кордоні. Литва їх оновить на чотирьох прикордонних пунктах на кордоні з Росією.

Про це повідомляє LRT.

Розпочати роботи планують наступного року, а закінчити — до 2027 року.

За даними Міністерства внутрішніх справ, системи оновлять на прикордонній станції Роцішкес (ділянка 22,4 км), прикордонній станції Віштитіс (34,4 км), прикордонній станції Вєшвіле (30,6 км) і прикордонній станції Плашкяй (25,9 км).

Литва також просила гроші у ЄС для девʼяти інших прикордонних пунктів, але решту заявок блок не погодив.

Комісія включила ці заявки до резервного списку і виділить фінансування, коли з’являться додаткові кошти.