Правоохоронний комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно

Правоохоронний комітет Верховної Ради України підтримав за основу законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За проголосувало 11 посадовців, ще двоє утрималися.
Цим законопроєктом парламентарі хочуть змінити статтю 301 Кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не увʼязнювали на 3—5 років.
У законопроєкті йдеться, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за:
- порно без згоди (порнопомста, deep fake);
- екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
- порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут, за словами Железняка, нардепи, навпаки, хочуть посилити кримінальну відповідальність).
Раніше Железняк наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаться кримінальними злочинами.
- У липні нардеп Дмитро Гурін розповів «Бабелю», що Генеральна прокуратура дала йому дані за три роки про такі справи. За 2022 рік було 897 зареєстрованих кримінальних справ, за 2023 рік — 964, а лише за півріччя 2024-го — 979. Тобто кількість зросла вдвічі.
- Подібний законопроєкт про декриміналізацію порно реєстрували ще в серпні 2023 року. Железняк каже, що новий законопроєкт, який зареєстрували у листопаді цього року, більш консервативний — його готували понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою.