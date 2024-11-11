Депутати зареєстрували новий законопроєкт про декриміналізацію порно

Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Цим законопроєктом парламентарі хочуть змінити статтю 301 Кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не увʼязнювали на 3—5 років.

«Це — «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у вебкамерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото», — написав Железняк.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут, за словами Железняка, нардепи, навпаки, хочуть посилити кримінальну відповідальність).

Железняк також наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаться кримінальними злочинами.

Законопроєкт підписало 28 народних обранців. Серед його авторів — Ярослав Железняк, голова робочої групи Владлен Неклюдов та члени правоохоронного комітету ВР.