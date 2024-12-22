Вітраж Миколаївського костелу в Києві відновлять за автентичними кресленнями — 20 грудня його пошкодив обстріл РФ

Вітраж костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав під час масованого обстрілу 20 грудня, відновлять за автентичними кресленнями, а не радянськими.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Зараз у костелі тривають підготовчі роботи — реставратори зосередилися на першочергових заходах, які збережуть памʼятку національного значення. Наразі там встановлюють тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальну температуру всередині костелу. Це захистить фасади і внутрішні приміщення від зовнішніх впливів, поки триватимуть підготовчі роботи для реставрації.

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У костелі також був вітраж, який знищили під час російської атаки. Його заново почнуть виготовляти після того, як закінчать складати акт втрат і пошкоджень та затвердять перелік дій з ремонту.

Відновлювати будуть на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта.

«Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899—1909 років», — наголосили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Там кажуть, що під час радянських реставраційних робіт в 1979—1981 роках замінили конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції — на посередній варіант. Усе через те, що тоді костел адаптували для концертної діяльності.

Фахівці зараз складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій кажуть, що реставрація поверне костелу «автентичність XIX століття та історичну велич».