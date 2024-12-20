Американські дипломати відвідали Дамаск вперше за понад 10 років

Американські дипломати відвідали сирійську столицю Дамаск уперше за понад десять років — зустрічалися з лідером ісламістських повстанців «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмедом аш-Шараа.
Про це повідомили в Держдепі США, передає WP.
Головна дипломатка США на Близькому Сході Барбара Ліф зазначила. що розмова з аш-Шараа була «позитивною» і «ґрунтовною». Американські посадовці повідомили Ахмеда, що Сполучені Штати скасовують нагороду в $10 мільйонів, яку оголошували за інформацію про його місцезнаходження.
Дипломатична делегація США намагається також розкрити інформацію про долі американців, які зникли під час правління Асадів, зокрема журналіста Остіна Тайса і терапевта Маджда Камалмаза. Тайса вважають зниклим безвісти з моменту його викрадення поблизу Дамаска 12 років тому.
Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена була в прямому контакті з «Хаят Тахрір аш-Шам». За його словами, Сполучені Штати та їхні партнери узгодили кілька принципів, яких, як вони сподіваються, дотримуватимуться тимчасові лідери Сирії в обмін на підтримку й визнання майбутнього сирійського уряду.
- В інтервʼю ВВС очільник ХТШ і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа закликав зняти санкції з країни і не боятися її.
- 8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада.
- Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.