Суд продовжив обовʼязки нардепці Кормишкіній — її підозрюють у незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обовʼязків народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (дівоче прізвище — Аллахвердієва) ще на два місяці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає імені фігурантки справи, але з деталей зрозуміло, що мова саме про Кормишкіну.

У жовтні 2024 року Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Слідство встановило, що у 2021—2022 роках вона набула понад 20 мільйонів гривень і згодом придбала за них будинок на Одещині, де зараз живе. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 мільйона гривень.

До Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

На підозрювану поклали наступні обовʼязки:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

утриматися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді людьми.

Кормишкіній загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.