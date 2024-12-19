Дональд Трамп — людина року за версією Financial Times

За версією британської газети Financial Times людиною року став обраний президент США Дональд Трамп.

«Ми живемо в епоху Трампа. Історики дивитимуться на 2024 рік як на зміну епохи, як на [вибори] 1932 року, коли прийшов «Новий курс» Рузвельта, або як на 1968 рік, коли Річард Ніксон започаткував нових правих», — сказав давній політичний і бізнес-партнер Трампа Роджер Стоун.

Financial Times

Дональд Трамп заявляв, що підготував серію радикальних кроків «першого дня» свого президентства: накази про початок депортації мігрантів без документів, масове помилування учасників заворушень, увʼязнених за напад на Капітолій 6 січня, нову еру нафтових бурів, укази про свободу слова в університетах США тощо. Також Трамп обіцяв провести чистку генералів у Пентагоні та розслідування щодо тих, хто розслідував його справи.

Під час першої інавгурації у 2017 році Трамп говорив про «американську бійню», спричинену глобалізацією та Китаєм. Тоді він погрожував виходом США з НАТО через «несплачені внески» деякими з його європейських членів. Цього разу він веде подібну риторику, але більш агресивно. Він каже, що розвʼяже проблему російсько-української війни «протягом 24 годин», і водночас наголошує, що для нього «Америка — передусім».

Деякі політики й аналітики прогнозують, що нове президентство Трампа означатиме хаос, а не новий порядок, а його повернення віщує нову позолочену епоху грошей у політиці та дипломатії США.