Австралія виділить допомогу для відбудови та енергетики України

Австралія передасть €50 мільйонів у Європейський банк для реконструкції та розвитку України.

Про це повідомила очільниця Міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час візиту до Києва.

Цей внесок допоможе Україні отримати доступ до додаткових кредитів на майже $400 мільйонів упродовж наступних 10 років для повоєнного відновлення. Також Австралія спрямує $6,39 мільйона на підтримку української енергетики.

Це перший візит голови МЗС Австралії за останні 10 років. Основною темою візиту стала додаткова підтримка України з боку Австралії.

Крім того, у Києві незабаром повноцінно відновить роботу посольство Австралії в Україні. Голова МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що це сприятиме зміцненню двосторонньої співпраці між країнами.