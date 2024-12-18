У Конго десятки людей загинули через тяжку форму малярії

У Демократичній Республіці Конго десятки людей загинули через тяжку форму малярії. Раніше лікарі не знали, яка саме хвороба спричиняла смерті людей.

Про це пише The Guardian, посилаючись на Міністерство охорони здоровʼя Конго.

«Таємниця нарешті розкрита. Це випадок важкої малярії у формі респіраторного захворювання», — заявили у відомстві.

Там також додали, що недоїдання зробило населення південно-західної провінції Кванго, де поширилося захворювання, більш уразливим для хвороби. З жовтня 2024 року зареєстрували 592 випадки захворювання, а рівень смертності становив 6,2%.

Повідомлення про невідому хворобу викликали тривогу і спонукали Всесвітню організацію охорони здоров’я надіслати групу дослідників до Демократичної Республіки Конго.

Щороку малярія вбиває майже 600 тисяч людей у всьому світі. При цьому 12% цих смертей припадає саме на Конго.