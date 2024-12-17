У Москві підірвали автівку начальника хімічних військ РФ — він загинув

У Москві зранку 17 грудня підірвали автівку начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова. Він та його помічник загинули.

Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Вибух пролунав на Рязанському проспекті біля підʼїзду одного з будинків. Російські телеграм-канали пишуть, що саморобну вибухівку, ймовірно, прикріпили до електросамоката, який стояв біля машини Кирилова.

Вибухівку підірвали дистанційно. Вибуховою хвилею в будинку з першого до четвертого поверху вибило скло і двері підʼїзду. Також пошкоджені три автомобілі, що стояли поруч.

Напередодні Служба безпеки України повідомила Кирилову про підозру у воєнному злочині. За даними слідства, він наказав застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових — 4 800 лише задокументованих випадків після початку повномасштабного вторгнення.