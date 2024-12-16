СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ, який наказав застосовувати хімічну зброю проти українських бійців

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у воєнному злочині російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Він є начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство каже, що саме цей посадовець відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

За наказом Кирилова ворог 4 800 разів використовував хімічні боєприпаси — це зафіксовані випадки від початку повномасштабного вторгнення.

Йдеться про бойові гранати «К-1», які мають отруйні речовини подразнювальної дії – CS та CN. Конвенція про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення забороняє використовувати ці гранати.

Переважно російські війська використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів. При дії гранати з хімічним зарядом отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

Так росіяни хочуть, щоб українські бійці виходили з окопів під прямий вогонь.

Під час слідства зʼясували, що в більшості випадків росіяни застосовують небезпечні хімічні речовини на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів за щільним артвогнем.

За час повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українських військових отримали хімічні отруєння різного ступеня.

Служба безпеки України ідентифікувала на полі бою російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Їх передали до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї.

Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії.