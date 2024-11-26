Росію знову не взяли до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Росію другий рік поспіль не включили до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2025—2027 роки.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Це ще одне свідчення триваючої міжнародної ізоляції держави-агресора, зазначили в українському МЗС.

Натомість до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї увійшли Чехія та Північна Македонія — ці дві держави виконують положення Конвенції про заборону хімічної зброї, а отже, сприятимуть ефективній діяльності ОЗХЗ.

За склад голосували 140 держав. За Македонію проголосували 86 країн, за Чехію — 128, а за РФ — 56.