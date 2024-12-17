Суд відмовився скасувати вердикт присяжних у справі Трампа про виплату порноакторці

Верховний суд штату Нью-Йорк відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали обраного президента США Дональда Трампа винним у справі про виплату за мовчання порнозірці.

Про це пише CNN.

Президенти США мають імунітет для своїх офіційних дій, але він не поширюється на їхні особисті дії. Тож суд визначає, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Суддя Хуан Мерчан відкинув аргумент адвокатів Трампа, які наполягали, що справа проти Трампа потрапляє під президентський імунітет, що звільняє його від відповідальності. Обвинувачення наголошувало, що справа стосується особистої поведінки Трампа, а не його офіційних дій як президента, тож він не має імунітету.

«Зрештою, суд вирішив, що якщо і сталася помилка подання оспорюваних доказів, то це не було шкідливо на тлі неспростовних доказів вини», — ідеться в рішенні суду.

При цьому нової дати винесення вироку Трампу суд не призначив. Трамп, імовірно, спробує оскаржити це рішення й анулювати вердикт суду присяжних, бо заперечує свою провину.

Що передувало

У травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності з метою приховати виплату $130 тисяч порноактрисі Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році. Але аналітики припускають, що суддя оголосить вирок найближчим часом, вирішивши не піддавати Трампа тюремному увʼязненню.

Справи Трампа

Прокурор Джек Сміт розслідував спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Також порушені справи про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, а також про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч за те, щоб вона мовчала про секс із ним.

25 листопада 2024 року спецпрокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа у справах про зберігання секретних документів і штурм Капітолія у 2021 році. Сміт пояснив, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа в січні 2025 року. А в Конституції США зазначено, що чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування.

Справу про штурм Капітолія вже припинили.