Україна щомісяця отримуватиме €1,5 мільярда фінансової допомоги від ЄС

З січня 2024 року Євросоюз виплачуватиме Україні €1,5 мільярда щомісяця. Гроші блок отримує від заморожених активів РФ.

Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

«[Україні] потрібна ще більша підтримка. Як нам сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, на полі бою склалася дуже важка ситуація. Ми чітко його почули. Україна потребує більшої кількості боєприпасів, сильнішої протиповітряної оборони та підтримки її оборонної промисловості», — каже Каллас.

Ці регулярні транші на початку грудня анонсував президент Євроради Антоніу Кошта під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Кошта додав, що гроші Брюссель отримує від використання заморожених російських активів, їх можна витрачати на забезпечення української армії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Пізніше країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України, також коштом доходу від заморожених активів РФ.