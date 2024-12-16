Підрозділи армії КНДР мають значні втрати на Курщині — їх будуть доукомплектовувати

Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах на Курщині.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, кажуть у ГУР.

Кількома днями раніше в розвідці розповіли, що солдати КНДР помилково вбили вісім військових «Ахмату» в Курській області.