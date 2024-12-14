Солдати КНДР помилково вбили 8 військових «Ахмату» в Курській області

Північнокорейські військові 14 грудня випадково вбили вісьмох представників російського підрозділу «Ахмат». Це сталося через мовний бар’єр.

Про це доповідає Головне управління розвідки Міноборони України.

Кремль почав застосовувати солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних і безповоротних втрат. Сили безпеки України накрили одну з ворожих позицій FPV-дронами. Втрати російського підрозділу, укомплектованого, в тому числі, іноземцями, станом на 14 грудня становлять близько 200 людей.

Актуальною проблемою для командування солдатами КНДР на полі бою та злагодженості дій залишається мовний бар’єр, кажуть в ГУР. Через це іноземні військові відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці батальйону «Ахмат». Восьмеро бійців загинули.

За даними розвідки, в Росії перебуває близько 11 тисяч представників армії Пхеньяну. У місцях їхнього розміщення росіяни запровадили особливий контррозвідувальний режим. Перед допуском до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, солдатів і офіцерів РФ перевіряють працівники ФСБ. В них вилучають телефони та інші пристрої.