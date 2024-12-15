Найбільший у світі айсберг знову почав пливти — рік він був у пастці виру

Найбільший і найстаріший у світі айсберг під назвою A23a знову почав рухатися. Він майже рік пробув у пастці виру.

Про це повідомила Британська антарктична служба (BAS).

Айсберг площею 3 800 квадратних кілометрів (для порівняння площа Києва — 839 квадратних кілометрів) і товщиною 400 метрів відколовся від Антарктиди в 1986 році, але незабаром застряг біля узбережжя на дні моря Ведделла. Там він залишався нерухомим понад 30 років. Зараз його вага майже трильйон тонн.

Айсберг почав рухатися на північ у 2020 році, але з весни 2024 року крутився на місці — його спіймав обертовий стовп води біля Південних Оркнейських островів.

Дослідники очікують, що A23a продовжить свій шлях у Південний океан слідом за Антарктичною циркумполярною течією, яка, ймовірно, приведе його до субантарктичного острова Південна Джорджія. Там він зіткнеться з більш теплою водою і розпадеться на менші айсберги та з часом розтане.

«Дуже приємно бачити A23a знову в русі після періодів застрягання. Нам цікаво дізнатися, чи піде він тим же шляхом, що й інші великі айсберги, що відкололися біля Антарктиди. І що важливіше, який вплив це матиме на місцеву екосистему», — прокоментував океанограф з Британської антарктичної служби Ендрю Меєрс.

Рік тому вчені зробили перші фотографії айсберга, спостерігаючи за тим, як антарктичні екосистеми та морський лід впливають на глобальні океанські цикли вуглецю та поживних речовин, а також збирали дані поряд із величезним айсбергом.

За словами біогеохіміка Лаури Тейлор, гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, і цим створювати процвітаючі екосистеми в менш продуктивних районах.