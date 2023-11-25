Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати вперше за десятки років

Найбільший у світі айсберг під назвою A23a вперше за понад 30 років почав дрейфувати.

Про це пише Reuters.

Антарктичний айсберг має площу 4 тисячі квадратних кілометрів (наприклад, площа Києва становить 839 квадратів). Він у 1986 році відірвався від шельфового льодовика Філхнера-Ронна в Західній Антарктиді, а потім застряг на дні моря Ведделла.

Супутникове зображення найбільшого у світі айсберга A23a. European Union/Copernicus Sentinel-3

Тепер айсберг швидко рухається повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри та течії.