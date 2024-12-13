Данський політик Єппе Кофод став головою наглядової ради «Укренерго»

Новопризначена наглядова рада НЕК «Укренерго» провела перше засідання — її головою став незалежний представник, ексміністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Заступником голови наглядової ради призначили представника України, колишнього голову правління «Ощадбанку» Анатолія Гулея.

Також на засіданні наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, і визначила їхніх очільників.

Наприкінці листопада український уряд погодив чотирьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Один з них був Єппе Кофод, а ще ексдержсекретар у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині Патрік Грейхен, топменеджер італійської енергокомпанії Terna Луїджі де Францискі й голова ради директорів енергетичної компанії Skarta Energy Ян Монтелл.

Що передувало

На початку вересня наглядова рада «Укренерго» провела позачергове засідання з ініціативи голови Володимира Кудрицького. Він представив звіт про захист об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

Під час засідання більшість членів наглядової ради вирішила достроково припинити повноваження Кудрицького за згодою сторін.