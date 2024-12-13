Знущання над дітьми у ребцентрі Львівщини: вихованців перевели до іншого закладу

Семеро вихованців з навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, де зафіксували випадки знущання над дітьми, перевели до львівського комунального центру «Рідні».

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Двоє з переведених дітей уже знайшли нові родини. Ще троє проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстаршою дівчинкою опікуватиметься християнський притулок.

«Це стало можливим завдяки наполегливій роботі нашого Управління у справах дітей та команди центру «Рідні». Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи!» — написав Садовий.

І додав, що триває слідство у справі про знущання над дітьми.

Що передувало

Омбудсман Дмитро Лубінець 28 вересня повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Також деякі з вихованок центру скаржились на домагання з боку директора.

Правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи.

На тлі цього інциденту в Україні вирішили перевірити усі заклади, де живуть діти.